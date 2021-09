Vuelta a España: balance de los colombianos en este 2021

Primoz Roglic se coronó tricampeón de la Vuelta a España tras tres semanas llenas de grandes puertos. Sin embargo, en esta edición de la ronda ibérica sin duda hay que destacar la actuación de los colombianos, pues de la mano de Egan Bernal y Miguel Ángel López, la carrera tuvo en su última semana duelos emocionantes.

Los aficionados disfrutaron de la actitud de ambos corredores, que pese a no pelear por el título se mantuvieron firme en la ilusión de disputar un triunfo de etapa o el podio de la carrera.

En rasgos generales, Bernal y 'Superman' sacaron la cara por el ciclismo colombiano e ilusionan con un 2022 lleno de triunfos. Eso sí, hay que tenerlos en gran condición física para que puedan disputar una victoria ante el dúo de los eslovenos Pogacar y Roglic.

Cuando los días parecían eternos y no se veía por dónde esta Vuelta a España iba a generar entusiasmo, Egan Bernal lanzó un ataque a 44 kilómetros de meta; el único que se le pudo pegar fue Roglic. El capo del Team Ineos peleó hasta más no poder para conseguir el triunfo en Lagos de Covadonga; no lo logró, se fundió al final, pero su valentía enamoró a los fanáticos al ciclismo.

Por si fuera poco, en la etapa 17 volvió a encargar Bernal en las ramplas finales. Desarmó al lote principal, lo partió y gracias a su ofensiva el también colombiano, 'Superman' López, se lanzó por la victoria de la etapa reina en un final de gran aliento.

Medios internacionales, en especial los españoles, titularon el desempeño de Bernal y López como “premio a la valentía” porque a pesar de no tener opciones en la clasificación, se animan a atacar en los puertos más fuertes de la ronda ibérica.

Entretanto, Sergio Luis Henao cumplió un desempeño aceptable con el Qhubeka NextHash como gregario, aunque físicamente no resistió los días finales y tuvo que retirarse. Diego Camargo sí terminó la carrera con el Education First.