Winner Anacona estará en la Flecha Valona con el Arkea 

El Team Arkea Samsic confirmó este martes la nómina de ciclista que estarán participado en la edición 84 de la clásica Flecha Valona que para este año tendrá un total de 25 equipos participantes tras el cambio de fecha de la carrera.

Le puede interesar: Drogba, galardonado con el premio Presidente de la UEFA

En la nómina de pedalistas fue confirmado el colombiano Winer Anacona quien regresa a la competencia después de participar en el Tour de Francia y no poder tener el nivel que se esperaba para esta competencia.

Junto a Winner estarán también Romain Hardy, Lukasz Owsian, Franck Onnamour, Kevin Ledanois, Warren Bargil y Benjamin Declercq. Los pedalista que buscarán un buen resultado para el equipo tras el regreso del calendario de este 2020.

Notre composition d’équipe pour la Flèche Wallonne demain 🇧🇪



Our line up for la Flèche Wallonne #Tousensemble pic.twitter.com/kGWj0zYrzP