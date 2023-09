Winner Anacona vivió mal momento en el Clásico RCN: “no estoy bien del todo”

Avanza el Clásico RCN Banco Agrario 2023 y como era de esperarse, en esta edición de la carrera aparecieron ciclistas muy importantes con experiencia internacional como Winner Anacona, quien corre para el equipo Colombia Potencia de Vida.

Así las cosas, en Antena 2 de RCN Radio hablamos en exclusiva con este ciclista, quien dejó claro que durante las tres primeras etapas sufrió más de lo esperado.

“Las caídas hacen parte del ciclismo. El primer día fue muy duro para mí, faltando dos vueltas tuve una caída muy fuerte. El segundo día la pasé muy mal, me iba quedando en el primer puerto, bajando el Picacho lo tomé tranquilo y aún así se me fue la rueda en una curva y me caí”, empezó diciendo Anacona.

Por otro lado, también hizo el balance de lo que fue la tercera etapa, la cual se corrió de Socorro (Santander) a Tunja: “Poco nos alumbró la fortuna, trabajamos en pro de líder. No estoy bien del todo, pero echarle ganas y ver cómo responde el cuerpo”.

“A mi me gustaría al menos ganar una etapa, pero tenemos un líder. Los objetivos grupales están por encima de los individuales, pero si me encuentro bien, espero poder aprovechar”, añadió el nacido en Tunja.

El lunar que quedó para Anacona en el Clásico RCN y que no le gustaría repetir

Bien, pues según se pudo conocer, en la segunda etapa Anacona sufrió un robo: “Llegamos a meta en Bucaramanga, el hotel estaba muy cerca y las maletas estaban en el autobús del equipo. Nos estábamos duchando y para sorpresa, la única maleta que faltaba era la mía”.

El ciclista aseguró que fue un descuido de la logística de su equipo y que supo que fue robada su maleta cuando vio que la ubicación de sus AirPods daba en otro lugar lejano dentro de la ciudad: “Fue un robo de más de seis millones de pesos”.

Así las cosas solo queda esperar lo que pasará con este experimentado corredor, quien hace parte del equipo que actualmente cuenta con el líder de la clasificación general, Óscar Quiroz.