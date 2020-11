Clásico RCN-Cerveza Andina: Estos serán los protocolos y la agenda

Protocolos y agenda de estricto cumplimiento por toda la caravana participante del Clásico RCN-cerveza Andina 2020, con motivo de los eventos previos a la competición y durante el desarrollo del evento deportivo en su totalidad.

Todos los asistentes deberán cumplir con los protocolos de bio seguridad ordenados por los Ministerios de Salud y Deporte, establecidos finalmente en el documento entregado por la Federación Colombiana de Ciclismo y del cual los mismos asistentes declaran conocer y comprometerse con dicho cumplimiento so-pena de no ser aceptados en el evento, o retirados del mismo por el desacato e incumplimiento.

Todos los aspirantes a estar en la prueba en cumplimiento de cualquiera de sus funciones de organizadores, deportistas, acompañantes, patrocinadores, técnicos, periodistas, proveedores o cualquier función relacionada con el certamen deportivo deberán presentar su prueba Covid -19 negativa realizada en la ciudad de Ibagué a partir del 27 de noviembre.

La organización de la carrera ya les envió a todos los Técnicos y Directivos de los Equipos un link de código QR que almacena información y que tendrá que ser diligenciado por todos los integrantes de la caravana, detallando su nombre completo, número de cédula, la EPS donde se encuentra afiliado y preguntas sencillas sobre su salud en ese momento y para los ciclistas a partir del 29 de noviembre llenar el campo adicional donde se colocara el número de su dorsal asignado para el Clásico y esta será la firma de la planilla.

Una vez cumpla con este primer paso obligatorio se le expedirá la manilla de acreditación para estar en la burbuja de la competencia. Cabe anotar que esta información debe ser diligenciada diariamente durante la competencia. Este link QR puede ser tramitado desde su celular, computador o una cabina de internet.

Al ser acreditado como miembro de la caravana deberá cumplir con todos los protocolos tales como utilización permanente del tapabocas, lavado de manos, entrega de información veraz en las encuestas diarias de salud, aceptar la toma de temperatura en cualquier momento, y ante todo tener comportamiento de aislamiento con personas ajenas a la carrera antes durante y después de cada una de las etapas.

La organización y los equipos participantes, al igual que los periodistas y los proveedores y patrocinadores allegados a la prueba que gocen del privilegio de ser parte del certamen exigirán en los hoteles garantías de bio seguridad en todo momento. (habitaciones, pasillos, restaurantes y zonas comunes en general).

La organización con el visto bueno del médico Covid y coordinador Covid, hará toma de muestras aleatorias durante el recorrido esperando contar con resultados negativos y de no ser así, la o las personas que resultaran positivas deberán acatar ser retirados del evento y su equipo o conglomerado aceptará las decisiones que para tal fin aplique la autoridad de salud en la Ciudad que suceda el evento.

Todo el personal de carrera deberá portar en forma permanente una manilla entregada por la organización que identifica a los participantes del evento y el mal uso de la misma podrá ser calificado como irregularidad y falta al reglamento por lo cual podrá ser expulsado de la carrera.