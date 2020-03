El tenista colombiano Daniel Elahi Galán Riveros derrotó este viernes 6 de marzo al argentino Leonardo Mayer con parciales 6-1 y 6-4 para darle el primer punto de la serie de clasificación a la fase final de la Copa Davis a Colombia.

Galán dominó de principio a fin el juego que se disputó en el Palacio de los Deportes en Bogotá al aprovechar la altura de la capital y hacer correr a su rival con disparos a las esquinas de la cancha.

Durante la primera manga, el bumangués, 148 del escalafón de la ATP, logró un 'ace' y tan solo cometió un error. Adicionalmente tuvo una efectividad del 61 % en su primer servicio, mientras que de 86 % en el segundo saque. Galán ganó 28 puntos de los cuales dos fueron quiebres.

First point to Colombia 💪



Daniel Elahi Galan secures victory 6-1 6-4 over Leo Mayer.



🇨🇴1️⃣🆚0️⃣🇦🇷#DavisCupQualifiers #COLARG pic.twitter.com/MrPh5WNmoh