Colombia no logró clasificar a final de relevos 4x400 en Tokio 2020

Colombia no clasificó a la final de los relevos 4x400 en velocidad de los Juegos Olímpicos de Tokio. El equipo colombiano de velocidad estuvo conformado por Alejandro Perlaza, Diego Palomeque, Raúl Mena (suplente de Zambrano) y John Solis.

Fueron dos series, de las cuales clasifican 3 equipos de cada una. El cuadro 'cafetero' partió en el segundo heat. Fue último en la carrera, así que no se consiguió el objetivo.

A los 'cafeteros' no les fue bien en la competencia, ya que desde el primer turno de Alejandro Perlaza, se empezó en la última casilla. La entrega del testimonio, que era la clave, no se dio con la precisión adecuada. Palomeque intentó apretar el andar, pero no le alcanzó, mientras los polacos dominaban la carrera.

Como fichas de ajedrez, las primeras actuaciones no ayudaron a los colombianos. Raúl Mena, tercero en correr, no le alcanzó para remontar una ubicación y le entregó el testigo a Solis, el mejor rematador. Sin emabrgo, el colombiano se tropezó con el atleta de Sudáfrica, hecho que le imposibilitó disputar las plazas de clasificación a la final.

Entre los primeros participantes, clasificaron Estados Unidos, Botswana y Trinidad y Tobago, mientras que Italia y Países Bajos terminaron en la cuarta y quinta posición con un tiempo de 2:58.60 y 2:59.06, bajaron de los 3 minutos, hecho que presionó a los corredores del segundo grupo para hacer mejores registros. En la llave de los 'cafeteros', los clasificados fueron Polonia, Jamaica y Bélgica. La gran final se desarrollará mañana sábado.

Colombia da por terminada su participación en los 4x400 sin poder igualar lo hecho en el pasado Mundial de Atletismo en Doha, donde fueron cuartos con Anthony Zambrano como rematador.