Después de años de espera en lo que las voleibolistas colombianas tenían que partir a otros países para competir a nivel profesional, el Ministerio del Deporte confirmó la creación de la "Superliga de Voleibol Femenino en Colombia".

El proyecto, que desde hace algunos meses se había conocido que estaba en elaboración, finalmente se materializará y se tiene estipulado que dé inicio este 13 de noviembre y se extienda hasta el 20 de diciembre en su primera fase.

La idea es que en esta primera etapa se desarrollen 40 partidos antes de darle paso en los primeros meses (entre marzo y abril) del 2021 a la ronda eliminatoria en la que se conocería el cuadro de honor.

El objetivo de la Federación Colombiana de Voleibol y del Ministerio del Deporte es que para la fase final las jugadoras colombianas que se desempeñan a nivel internacional puedan sumarse a los equipos nacionales y brindarle un mayor nivel al campeonato.

El plan inicial es que se desarrolle un Draft para que dos jugadoras de la Selección Colombia refuerce a cada uno de los equipos locales.

#BuenasNoticias #fcv #voleibolcolombia #SuperligaFemenina



En noviembre el voleibol de colombia 🇨🇴🏐inicia una nueva experiencia!!!



Llega la Superliga de Voleibol Femenina 🏐🇨🇴🇨🇴



Un evento liderado por el @MinDeporteCol y el apoyo de @VoleiColombia #superligafemenina 🏐🇨🇴 pic.twitter.com/4doNwOl4Z2 — Federación Colombiana de Voleibol (@VoleiColombia) October 27, 2020

La Superliga de voleibol femenino tendrá la participación de ocho equipos, los cuales se dividirán en dos grupos, cuatro por zona.

Así se jugarán los grupos del certamen;

Grupo A

U. Cundinamarca

U. Costa

U. Valle

Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Grupo B:

U. Quindío

U. Antioquia

Escuela Nacional del Deporte

U. Bogotá (por confirmar)

La primera fase se jugará en una sola sede por grupo en formato todos contra todos para contabilizar un total de seis juegos por equipo, adicionalmente, se programarán encuentros inter-grupos para completar diez apariciones por conjunto.

Tras la primera ronda, se establecerá un escalafón general para determinar las llaves de los playoffs, que se disputarán al mejor de tres partidos.

Así se jugarán los playoffs:

1 vs 8

2 vs 7

3 vs 6

4 vs 5

