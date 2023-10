Colombia vs Uruguay: la 'tricolor' busca mantener el invicto en las Eliminatorias

Colombia recibirá este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla a una ilusionada selección uruguaya en la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026 con el objetivo de mantenerse invicta y seguir sumando en casa.



Los Cafeteros, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, son terceros con cuatro puntos, producto de un triunfo 1-0 sobre Venezuela y un empate sin tantos ante Chile, mientras que los Charrúas son cuatros con tres unidades tras ganarle 3-1 a la Roja en Montevideo y caer 2-1 con Ecuador en Quito.



Para este encuentro, la selección andina tendrá que lidiar con las bajas por lesión de varios jugadores importantes que fueron titulares en la doble jornada anterior como el central Yerry Mina, de la Fiorentina; el lateral Daniel Muñoz, del Genk; el centrocampista Jefferson Lerma, del Cristal Palace, y el veterano volante Juan Guillermo Cuadrado, del Inter de Milán.

A esas ausencias se suman las lesiones del experimentado defensor Stefan Medina, quien milita en el Monterrey y había sido llamado para reemplazar a Muñoz, y del extremo Diego Valoyes, futbolista del Juárez, quienes se lesionaron el fin de semana pasado.



Sin embargo, Lorenzo cuenta con el resto de su artillería pesada para buscar el triunfo y entre los nombres destacados aparecen el del central Davinson Sánchez, del Galatasaray; el mediocentro Wilmar Barrios, del Zenit; el volante Jhon Arias, del Fluminense; el creativo James Rodríguez, del Sao Paulo, y Luis Díaz, extremo de Liverpool.



"Tenemos que mirar lo que vamos a hacer dentro del campo, tenemos que tratar de contrarrestar lo que ellos vengan a hacer. Sabemos que estamos en casa, que les van a jugar factores en contra, pero igual va a ser un partido de tú a tú, difícil, porque ellos tienen muy buena selección", expresó Díaz esta semana a la prensa.



Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, llega a este encuentro en pleno proceso de renovación y sin sus dos máximos referentes de los últimos años: Edinson Cavani y Luis Suárez.

No obstante, el estratega argentino recibió buenas noticias para esta doble jornada, en la que también enfrentarán a Brasil, y es el regreso del central Ronald Araújo, del Barcelona, teniendo en cuenta que desde que debutó en octubre de 2020, el defensor solo jugó 12 encuentros y se perdió el Mundial de Catar.



También volvió a ser convocado el centrocampista del Flamengo Giorgian de Arrascaeta, quien se perdió los primeros dos encuentros de las eliminatorias por una lesión.



"Yo sueño que ganemos en Colombia y que podamos ser mejores que Brasil, es mi ilusión, y siempre me pregunto si esa ilusión tiene respaldo en el diseño del equipo y me convenzo de que sí. Sin engañarme, creo que es este caso para los dos partidos Uruguay está en condiciones de soñar", dijo Bielsa la semana pasada en una rueda de prensa.



Agregó: "El objetivo (ante Colombia) va a ser el mismo, vamos a tratar de protagonizar, de atacar, de jugar en campo rival, de no especular y de que el déficit que tuviéramos que resolver lo podamos hacer".



La última vez que Colombia y Uruguay se enfrentaron en el estadio Metropolitano de Barranquilla fue el 13 de noviembre del 2020 por la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, un duelo que la Celeste ganó 0-3 con tantos de Cavani, Suárez y Darwin Núñez, que es el único centrodelantero convocado por Bielsa para esta doble jornada.

Alineaciones probables



Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Jorge Carrascal; Jhon Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré.



Seleccionador: Néstor Lorenzo.



Uruguay: Sergio Rochet; Naithan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.



Seleccionador: Marcelo Bielsa



Árbitro: El chileno Piero Maza, asistido por sus compatriotas Claudio Urrutia, Miguel Rocha y Felipe González. Juan Lara estará a cargo del VAR.



Estadio: Metropolitano de Barranquilla.