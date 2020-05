Colombiana Sara López ganó torneo virtual de World Archery

La arquera colombiana Sara López demostró, una vez más, por qué fue la número uno del mundo en 2019 al imponerse este domingo 17 de mayo en el primer campeonato virtual organizado por la World Archery, Federación Internacional de Tiro con arco, al imponerse en la ronda final al noruego Anders Faugstad.

López ganó el certamen el triunfar en la ronda final con un marcador de 146-144 y de esta manera ser la primera campeona del Lockdown Knockout, que contó con ocho atletas de todo el mundo.

Lea también: Bayern Munich derrotó con dificultad a Union Berlin y sigue de líder

#LockdownKnockout champion @saralopezb24 will donate her 1000 CHF prize to charities fighting the COVID-19 pandemic in Colombia! 👏🇨🇴🏹#archery pic.twitter.com/hj4IU1oOYD