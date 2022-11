Junior de Barranquilla no vive un buen momento y sumó su tercera derrota consecutiva, la segunda por en Liga BetPlay al caer 0-1 ante Millonarios en partido de la fecha 2 de los cuadrangulares.

Con cerca de 15 jugadores lesionados y con cuatro jornadas por disputar los cuadrangulares semifinales, el director técnico Julio Comesaña aceptó que el plantel del equipo 'rojiblanco' no está en condiciones de disputar la clasificación a la final.

"Observo comportamientos y me da la sensación que son un grupo, en general, de personas, les digo siempre, que no se trata de obedecer órdenes, si no de compartir los conocimiento de los jugadores, el entrenador y lo que quiere, pero a veces se pasan de respeto y ellos están dispuesto a todo. Ellos también me estarán midiendo a mi, es normal, pero no hay, a veces, esos jugadores que se rebelan, incluso mal. Ellos están sufriendo callados todo esto, nunca le sacan el cuerpo al trabajo", dijo.

Por otro lado, el estratega se refirió a la gran cantidad de jugadores lesionados y a pesar de que no señaló culpables, sí lamentó que futbolistas que suman pocos minutos en la temporada presenten molestias físicas.

Próximos partidos de Junior

Ahora, Junior se prepara para enfrentar este domingo 13 de noviembre a Independiente Santa Fe en condición de visita en el estadio El Campin de Bogotá en duelo de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales.