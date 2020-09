Comesaña reveló los motivos para renunciar a la dirección técnica del Junior

Julio Comesaña sorprendió el entorno del fútbol colombiano luego de renunciar al Junior de Barranquilla después de ser campeón de Superliga y a pocos días del reinicio de la Copa Libertadores. El timonel uruguayo ha despertado numerosos rumores sobre los motivos de su partida y decidió aclarar dando su versión de los hechos.

En diálogo con ESPN, comentó los detalles de cómo se fue del club: “Tuvimos una reunión con los máximos dirigentes y yo no fui pensando en irme así definitivamente; lo tomé como una posibilidad porque a mí me parece que esta situación que vivimos es difícil y el club tiene que empezar a planear el próximo año porque yo no voy a estar. Entonces no veo la diferencia de irme ahora o en diciembre… ¿Qué más le voy a dar a Junior? ¿Una estrella? Tengo que medir el costo de un fracaso. Para Copa Libertadores no nos preparamos”, señaló en primera medida.

Sobre un supuesto disgusto con Teófilo Gutiérrez, fue enfático: “No es cierto que yo me haya ido por el problema de Teófilo Gutiérrez ni nada que se le parezca. Yo simplemente entiendo que debo terminar ahora y que el club encamine la dirección técnica hacia otro lado y me parece una buena decisión de dejar a los compañeros que conocen el equipo para esta temporada”.

Otra versión señalaba que se iba por culpa de Michael Rangel y una supuesta imposición del jugador por parte de la directiva: “Lo de Rangel hace rato que lo veníamos hablando permanentemente sobre su ida del club o la integración al equipo. Lo que pasa es que hay unos temas que se dan y se repiten permanentemente con varios jugadores como Roger Torres, Yohandry Orozco, Matías Fernández... pero algunos periodistas cuestionan si juega uno o el otro y se genera, pero para mí eso es intrascendente”.

“Lo que sí me preocupa es cuando insisten tanto con un jugador y llaman desde varias ciudades; la verdad yo nunca pensé que América no se quedara con Michael y me llamó la atención que no tuviera mercado y le toque venir a un equipo donde hay cuatro delanteros”, acotó el estratega.

Y cerró hablando sobre su reemplazo parcial en el club: “Amaranto (Perea) tiene cosas grandes en su carrera como jugador de fútbol, se ha organizado, ha estudiado y él no necesita el trabajo para comer o algo así; entonces no está expuesto a las presiones. Además, no está solo, ya conoce al equipo y a los jugadores, está rodeado del profesor Cáceres y Gaitán que son excelentes profesionales y está con una insignia como Grau que no es ningún tonto y que sabe mucho de fútbol”.