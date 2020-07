Comisionado de la NBA, preocupado por el aumento en casos de coronavirus

El comisionado de la NBA, Adam Silver, admitió este martes que hay preocupación en torno a la posibilidad de que haya casos positivos al COVID-19 en la 'burbuja' que han establecido en Orlando (Florida), donde esperan reanudar la competición de la temporada regular 2019-20.

Mientras varios equipos de la NBA, de los 22 que van a competir, viajaban este mismo martes a Florida, Silver expresó que si después de la cuarentena establecida dentro del campus montado en el recinto de Walt Disney World Resort se diesen casos positivos al COVID-19, demostraría que su plan tendría un fallo.

En una entrevista virtual con Fortune Brainstorm Health, Silver explicó que la NBA espera que aparezcan más casos positivos de coronavirus a medida que los equipos lleguen al campus de la NBA esta semana, pero una vez allí, todo el personal será evaluado y deberá ponerse en cuarentena durante al menos dos días.

"No nos sorprenderá cuando lleguen a Orlando por primera vez si tenemos algunos jugadores adicionales con positivo", admitió Silver. "Lo que sería más preocupante es que una vez que los jugadores ingresen a este campus y pasen por nuestro período de cuarentena, si tuvieran un resultado positivo, sabríamos que existe un problema".

Silver fue categórico al señalar que si se diera este caso "sabríamos que en esencia hay un agujero en nuestra burbuja o que la cuarentena o el campus no funcionan de alguna manera y entonces eso sería muy preocupante".

El comisionado de la NBA expresó que cualquier cantidad significativa de casos positivos dentro del campus protegido podría resultar en un segundo cierre de la temporada de la NBA.

Varios equipos como Brooklyn Nets, Denver Nuggets, LA Clippers, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings han cerrado sus instalaciones de entrenamiento en la última semana debido a casos positivos de coronavirus entre sus respectivos grupos de viaje.

"Comenzamos a evaluar a todos nuestros equipos hace aproximadamente dos semanas y, como informamos, tuvimos un número significativo de casos positivos", admitió Silver. "Creo que es una mayor representación de lo que está sucediendo en todo el país".

El Departamento de Salud de Florida reportó 7.347 casos positivos adicionales el martes. El total del estado ahora es de 213.794, lo que ha convertido al estado en el epicentro nacional de la pandemia.

Silver explicó que el campus de la NBA con pruebas diarias y orientación de expertos médicos está "lo más protegido posible del medio ambiente que nos rodea".

"Lo anterior significa, en teoría, y con las valoraciones que han hecho nuestros expertos en salud y seguridad, que debería funcionar", argumentó Silver.

"Pero ya veremos. Confío en que al final nuestros jugadores puedan estar más seguros dentro del campus de Orlando que afuera, dado que les vamos a estar haciendo pruebas diarias".

Montar el campus de Walt Disney World Resort le costará a la NBA más de 150 millones de dólares, de ahí que se pueda analizar el virus en sí mismo y tratar de rastrear si hay más de un caso, si es esencialmente el mismo virus y la misma variación genética que se transmite de un jugador a otro, o si dos personas lo han contagiado.

"El campus va a trabajar de forma independiente y por lo tanto tendremos la oportunidad de analizar de inmediato todos los factores y elementos nuevos que surjan cada día", adelantó Silver, quien reiteró que ante algún tipo de propagación significativa, la 'burbuja' será cerrada y la NBA suspendida nuevamente.