Con el 9 de Falcao en la espalda, un médico turco atiende a sus pacientes

En medio de esta pandemia, los médicos son los héroes a nivel mundial y el mundo del deporte ha pasado a un segundo plano, sin embargo, ellos no se olvidan de su amado fútbol y este es el caso del doctor Eren Basar, quien atiende a los pacientes, en Turquía, llevando el número nueve, del 'Tigre' Falcao en su espalda, hecho que conmovió al delantero colombiano quien exaltó la labor del galeno.

La imagen, que fue publicada por el médico a través de sus historias, fue replicada por varios portales de fútbol a nivel mundial, lo cual permitió que Falcao la conociera y enviara un mensaje a Basar, quien se mostró agradecido por las palabras del colombiano y replicó su mensaje. "Gracias por lo que haces, Eren", aseguró Falcao en el primer mensaje y, a continuación continuó: "Y sea esta una oportunidad para agredecer a todos los médicos y personal que trabaja en hospitales y centros médicos. Muchas gracias por su valentía y profesionalismo".

Falcao, quien pasa la cuarentena junto a su familia en Estambul a la espera de la reanudación del fútbol, ha aprovechado estos días para interactuar mucho más con sus seguidores a través de las redes sociales, respondiendo varios de los mensajes que le llegan y retando a muchos a cumplir pruebas físicas que él también realiza. De igual manera, el colombiano espera el nacimiento de su nuevo hijo.

Y sea esta una oportunidad para agredecer a todos los médicos y personal que trabaja en hospitales y centros médicos. Muchas gracias por su valentía y profesionalismo /// We must say THANKS to all the people who work in hospital. Thank you all. #Respect