Con resultados mostramos el valor del fútbol femenino: técnico Nelson Abadía

Después de lograr el pase a la final de la Copa América femenina, el entrenador de la selección Colombia Nelson Abadía habló en los micrófonos de RCN Mundo sobre este primer objetivo que consiguió el equipo, soñando todavía con el título.

El técnico del equipo nacional hizo un primer balance de la clasificación a la Copa Mundo de 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024 y lo que significa volver a estar en estos torneos que son los más importantes de la categoría.

"El balance es bueno, tenemos que si Dios quiere ponerle el broche de oro a lo que han venido haciendo nuestras jugadoras en el partido final; pero el propósito era volver de nuevo al Mundial, volver a los olímpicos. Nos lo trazamos y así trabajamos día día, paso a paso, partido a partido, todo lo que nos dio la Federación en cuanto a fechas FIFA y partidos preparatorios, todo eso hizo que se consolidara una selección fuerte, que cautivará con su fútbol", dijo el entrenador.

De la disyuntiva de tener el boleto a la final de una Copa América femenina y al mismo tiempo no tener una liga femenina organizada, Nelson Abadía aseguró que las futbolistas están hablando con hechos, con triunfos y que eso debería motivar a los directivos a poder organizar un campeonato digno para las mujeres.

"Lo que se está haciendo es una protesta en silencio, una protesta callada, sacando resultados, mostrando fútbol. A veces no es protestas de pancartas o manifestaciones solamente, los hechos valen más que 1000 palabras. Lo que están mostrando nuestras futbolistas es que trabajando conjuntamente, en equipo, se pueden conseguir cosas importantes para el crecimiento de nuestro fútbol. En este momento no se dio lo de la liga porque los clubes de la Dimayor no estuvieron atentos a ese llamado", dijo Abadía.

De las protestas que hicieron las jugadoras de la selección durante los actos protocolarios de varios de los juegos de estado Copa América, Nelson Abadía aseguró que fueron protestas para enaltecer el fútbol femenino y que muestra que el trabajo cuando se hace de manera conjunto entrega resultados.

"La primera protesta fue decirle a toda nuestra afición que el Fútbol Femenino está cogiendo mucha altura y que todos los estamentos que están alrededor deben ir también de la mano de esa altura que tiene el Fútbol Femenino y ya la del entrelazado entre ellas es un símbolo de unión con la Federación por el trabajo que se está adelantando por el Fútbol Femenino", explicó el entrenador.

Finalmente Nelson Abadía habló de los retos que se vienen para el Mundial y los Juegos Olímpicos, además de la preparación que deberán hacer pensando en tener una buena presentación en estos torneos.

"La preocupación hoy es planear y ya con el cuerpo técnico estamos planeando lo que va a ser nuestra preparación de cara al Mundial y a los Olímpicos porque el talento lo tenemos, nuestras futbolistas son de muy buena capacidad técnica, son de una generosidad impresionante, con una garra clave, son jugadoras que tienen el fútbol como un modo de vida y a diferencia de nosotros los hombres que tenemos pasión, la mujer es fanática y nuestras jugadoras han demostrado eso", finalizó el entrenador.