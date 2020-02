Con "sorpresa y tristeza" recibieron en federación de pesas tres nuevos casos de boldenona

El presidente de esa Federación de Pesas aseguró que a final del año pasado los deportistas se fueron a descansar y a inicio de año se realizaron las pruebas por parte de las autoridades deportivas que evidenciaron la presencia de la sustancia en ellos.

"El 20 de enero les hicieron una toma de muestras en sus respectivas casas por parte de las autoridades de control de dopaje y el resultado nos lo informaron ayer (...) los muchachos están sorprendidos, dicen que ellos no se han tomado nada", explicó.

"No encontramos una explicación lógica. Hemos indagado a los muchachos uno a uno, en grupo y ellos me dicen que no han tomado nada y que no tienen nada que explicar", puntualizó.

Finalmente, Peña aseguró que con la suspensión provisional de los tres deportistas hay expectativa por la participación del país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en otras competencias. En marzo se conocerán las posibles sanciones al respecto.

La sustancia hallada en los análisis realizados a los deportistas es la misma que fue hallada en unos realizados a Robert Farah, que generó polémica en el país tras una sanción que posteriormente quedó sin efecto tras demostrarse que no había culpabilidad del deportista.