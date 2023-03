Confirmadas las llaves de cuartos de final de la Europa League

Luego de la conformación de las llaves de Champions League, este viernes tuvo desarrollo el sorteo de cuartos de final de la UEFA Europa League, instancia a la cual Juventus, Manchester United y Roma llegan como grandes candidatos al título.

Y es que justamente estos tres equipos quedaron emparejados en cruces distintos, por lo cual -junto a Bayer Leverkusen- 'pican en punta' para instalarse en las semifinales del segundo torneo internacional más importante de Europa.

Vea también: Qué partidazos: Así quedaron los octavos de final de Champions League

Europa League: ¿Cuáles son las llaves de cuartos de final?

Manchester United vs Sevilla

Juventus vs Sporting de Lisboa

Bayer Leverkusen vs Unión Saint-Gilloise

Feyenoord vs Roma

El equipo ubicado en primera casilla, será local en la ida.

¿Cuándo son los cuartos de final de la Europa League?

Hay que tener en cuenta que la ida de cuartos de final se llevará a cabo el jueves 13 de abril; mientras que la vuelta de estos enfrentamientos está programada para el jueves 20 del mismo mes.

Ya para semifinales, el ganador de Juventus vs Sporting se medirán con el vencedor de Manchester vs Sevilla; asimismo, el que gane entre Roma y Feyenoord se cruzará con el que triunfe en Leverkusen vs Saint Gilloise.

Le puede interesar: Copa Libertadores 2023: así quedaron los bombos para el sorteo; posibles rivales de los colombianos

Cabe recordar que la final de la UEFA Europa League se cumplirá en el estadio Puskás Arena (Budapest, Hungría) el miércoles 31 de mayo, y el ganador de esta edición obtendrá un cupo a la fase de grupos de la próxima Champions League.