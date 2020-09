Conor McGregor confirma pelea con el boxeador Manny Pacquiao

El peleador irlandés de 32 años de artes marciales mixtas Conor Anthony McGregor sorprendió este viernes 25 de septiembre a sus seguidores al anunciar que volverá a la actividad competitiva, de la cual se retiró por tercer vez en julio del presente año.

Pero la sorpresa fue mayor ya que McGregor anunció que volverá a pelear pero en boxeo y ante el experimentado filipino de 41 años Emmanuel Dapidran 'Manny' Pacquiao, actual campeón súper welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

"Ahora voy a boxear con Manny Pacquiao en el Medio Oriente", dijo el campeón de la UFC.

I was pushing hard for the season.

Multiple opponents, multiple dates offered throughout. All to take place back to back.

Then when covid hit and the talk was that I would have to wait for crowds again, I walked away from the situation. I was waiting long enough at that stage.