Copa América: Conmebol reveló informe del VAR tras las polémicas arbitrales

Cinco días después de definirse el título de la Copa América, Conmebol reveló en sus medios oficiales un informe sobre la actividad del VAR en la competencia de selecciones que estuvo marcada por varias polémicas arbitrales.

En lo que respecta a la Selección Colombia, no le fue otorgado un claro penal contra Venezuela en fase de grupos, recibió el recordado gol en contra tras el golpe del balón a Néstor Pitana y en el duelo contra Argentina los rivales reclamaron expulsión para Wilmar Barrios y un penal a su favor por falta de Dávinson Sánchez.

Lea también: Faustino Asprilla contó cuando descartó al Borussia Dortmund por temas de racismo

También hubo fuertes polémicas en otros partidos como chile vs Paraguay, Brasil vs Chile y Brasil vs Perú; sin embargo Conmebol aseguró que estadísticamente el acierto del VAR fue de 100% y destacó que no fue necesaria su intervención en las semifinales y la gran final del certamen ganado por Argentina.

“Según el registro elaborado por la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL, en total se llevaron a cabo 6 revisiones de campo: 1 revisión factual (donde el árbitro no necesita ir a revisar el monitor). Lo que arrojó un resultado satisfactorio de 100% de efectividad en la decisión final.

No es de menor relevancia señalar que en ambas semifinales y en la gran final de la CONMEBOL Copa América 2021, no hubo intervención VAR”, aseguraron.

De interés: Firme respuesta de Fernando Jaramillo por las dudas sobre su futuro en Dimayor

Y agregaron más estadísticas: “Así también, el tiempo promedio de chequeo fue bastante óptimo, lo que se tradujo en un juego más dinámico y entretenido.

- 2’ 17’ – Chequeo por partido

- 0’ 47’’ – Chequeo promedio por Fuera de Juego

- 0’ 18’’ – Chequeo promedio de Tarjeta Roja

*100% de acierto en decisiones finales de FUERA DE JUEGO

En el comparativo con la CONMEBOL Copa América 2019, se demuestra una reducción significativa de las revisiones, lo que refleja la evolución, desarrollo y efectividad de las decisiones en cancha”.