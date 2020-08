Jessi Uribe reveló cuántos kilos bajó después de la liposucción

Jessi Uribe no ha parado de estar en la mira de sus seguidores debido a que recientemente les confesó cuánto logró bajar de peso, luego de haberse realizado una liposucción a comienzos de este año.

El artista aprovechó para hablar del tema tras activar la popular función de ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta oficial de Instagram. Ese momento fue aprovechado por los internautas para cuestionarle sobre su cambio físico.

“¿Cuántos kilos has bajado?”, fue el interrogante que le hicieron al santandereano.

A lo que Jessi sin ningún tapujo les respondió: “Te soy sincero, me operé y bajé 14 kilos y después de eso me he subido 3 kilos”.



Cabe mencionar que el intérprete de ‘Dulce pecado’ se ha mostrado muy juicioso con sus rutinas de ejercicio en medio de la cuarentena, y una prueba de ello es que la marcación abdominal ya se le empezó a notar. Aunque resaltó que todavía sigue en proceso, pues aún le “falta mucho” para tener el cuerpo que desea.