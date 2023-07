Copa Betplay 2023: así se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final

En las últimas horas, la Dimayor anunció de forma oficial la programación de los partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa Betplay 2023. El desarrollo de los mismos tendrá lugar entre el miércoles 16 y el jueves 17 de agosto.

Hasta la fecha, se han disputado los compromisos de ida de cuatro de las ocho llaves. Sin duda, el resultado más llamativo fue el triunfo de Atlético Nacional en su visita al América de Cali, lo que le permite tener cierta tranquilidad para disputar el segundo partido en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Por otra parte, La Equidad y Alianza Petrolera defendieron la localía al derrotar a Águilas Doradas y Tolima, respectivamente. Mientras que Deportivo Pereira venció fuera de casa a Tigres con un gol anotado en la recta final del partido.

Este jueves, tendrán lugar los compromisos Cúcuta vs Junior y Deportivo Cali vs Santa Fe. Asimismo, las duelos de ida Medellín vs Pasto y Millonarios vs Bucaramanga se celebrarán los días 9 y 10 de agosto, respectivamente.

Una semana después, se desarrollarán los partidos de vuelta de estas llaves, donde se conocerán los ocho equipos que disputarán los cuartos de final.

Copa Betplay 2023: programación de los octavos de final, partidos de vuelta

Miércoles 16 de agosto

Águilas Doradas vs. La Equidad

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: El Campín

Tolima vs. Alianza Petrolera

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Deportivo Pereira vs. Tigres

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Junior vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Jueves 17 de agosto

Pasto vs. Medellín

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Bucaramanga vs. Millonarios

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Alfonso López

Nacional vs. América

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

