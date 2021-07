Copa Betplay: Bucaramanga empató con el Envigado y Patriotas tomó ventaja en tercera fase

En el marco de la tercera fase de la Copa Betplay, Atlético Bucaramanga empató 1-1 contra Envigado en el estadio Alfonso López salvando el resultado sobre los últimos minutos y dejando todo abierto para el partido de vuelta.

El primer gol de la noche lo marcó envigado por medio de Jhon Durán en los 83 minutos; mientras que el cuadro Leopardo igualó las cargas a los 89 minutos con anotación de Michel Acosta. El cotejo de vuelta se jugará el próximo miércoles.

Por su parte, a primera hora de este miércoles Patriotas venció en La Independencia de Tunja a Real Santander con marcador de 1-0 gracias a la anotación de Jorge Steven Mendoza y también con incertidumbre para la revancha de la otra semana.

La jornada el miércoles la cerraron Medellín y Once Caldas, este jueves se enfrentan Jaguares vs Barranquilla, Chicó vs Llaneros y Pereira vs Boca Juniors de Cali; además, Millonarios juega la próxima semana contra Alianza Petrolera.

Esta tercera fase es la primera aparición de los equipos de primera división en el certamen y en la cuarta ronda llegarán los 8 restantes que jugaron torneos Conmebol este año representando a Colombia.