Copa BetPlay ya tiene sus ocho clasificados a segunda ronda

Se desarrolló la primera fase de la Copa BetPlay Dimayor 2020 en la cual participaron los 16 equipos de la segunda división del fútbol colombiano, quienes se enfrentaron entre sí en partidos de ida y vuelta.

Atlético Huila, Leones, Real Cartagena, Unión Magdalena, Fortaleza, Real San Andrés, Tigres y Deportes Quindío fueron los clubes clasificados a la segunda ronda que se jugará entre el 18 de marzo y el 22 de abril.

Le puede interesar: Liga Betplay tendrá cinco partidos en exclusiva por Win + para la fecha 8

El conjunto opita dejó en el camino con un contundente 4-2 a Llaneros, mientras que Leones superó a Boca Juniors de Cali. El cuadro 'heroico' venció con global de 3-2 a Atlético.

Por otro lado, Unión Magdalena derrotó 4-3 a Bogotá F.C y Fortaleza venció en los lanzamientos desde el punto penal a Orsomarso. En la definición desde los 11 pasos Real San Andrés eliminó a Cortuluá.

Finalmente, Tigres derrotó a Barranquilla y Deportes Quindío a Valledupar.

La segunda fase de la Copa BetPlay Dimayor enfrentará a los ocho equipos de la segunda división que clasificaron de la primera ronda de la siguiente manera:

Lea también: Medellín confirmó tres bajas para recibir a Millonarios en la fecha 8 de la Liga

Real San Andrés Vs. Atlético Huila

Real Cartagena Vs. Tigres

Deportes Quindío Vs. Fortaleza

Leones Vs. Unión Magdalena

Los ganadores de cada llave avanzarán a tercera ronda en la cual se juntarán a los 12 equipos de la primera división que no clasificaron a algún certamen internacional en 2020.