Cristiano Ronaldo fue acusado de haber violado el protocolo contra el coronavirus

Cristiano Ronaldo habría violado las reglas de seguridad contra el coronavirus al viajar a Turín sabiendo que estaba contagiado si lo hizo sin permiso de las autoridades, sostuvo este jueves el ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora.



El ministro así lo consideró en una entrevista en el programa radiofónico "Il Mix delle cinque", en la que se le preguntó sobre si el futbolista había eludido las normas de aislamiento al viajar a Turín (norte de Italia), donde reside y juega en el Juventus.



"Si, creo que así es, si no se han dado autorizaciones específicas por parte de las autoridades sanitarias", respondió Spadafora brevemente, sin entrar en más consideraciones.

Sin embargo el conjunto turinés informó en un comunicado oficial un día antes que su estrella había regresado a Italia "en un vuelo médico autorizado por las autoridades sanitarias competentes para poder continuar con su aislamiento preventivo en su casa".



El presidente del Juventus de Turín, Andrea Agnelli, aseguró hoy al término de la asamblea de accionistas que desconocía "honestamente" en qué modo se habían desarrollado los hechos.



Al periodista que le preguntó sobre esta cuestión respondió: "Yo no tengo el protocolo del Gobierno, debe llamar al Ministerio de Sanidad e Interior, que aplican las leyes del Estado, y que le expliquen qué ha violado, honestamente yo no lo se", apuntó.



Agnelli se limitó a explicar que él solo aplica el protocolo de la Federación y se desentendió del caso de Ronaldo.



"Yo aplico el protocolo federal, si luego uno es pillado por un radar a 150 kilómetros por hora yo no se explicar por qué el radar funcionada o por qué está ahí. Soy dirigente deportivo, si me pregunta por qué ha violado una ley del Estado, lo debe preguntar al prefecto, al ministro o a quien quiera", zanjó.

El delantero luso dio positivo al coronavirus el pasado martes en la concentración de Portugal pero ayer miércoles aterrizó en Turín pasadas las 17.00 locales (15.00 GMT) con un vuelo sanitario autorizado para cumplir cuarentena en su vivienda.



Ronaldo, que jugó contra España el 7 de octubre y contra Francia el día 11, partió del aeropuerto de Tires, en Cascais, a unos 30 kilómetros de Lisboa, tras permanecer confinado en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de la capital lusa.



CR7 se encuentra bien y asintomático, según informó el martes la Federación de Fútbol portuguesa y confirmó el capitán del Juventus Giorgio Chiellini, quien habló con él al enterarse de su contagio.



Cristiano se perderá el próximo partido liguero del Juventus, programado para el sábado 17 de octubre en el campo del Crotone, y también el estreno en la Liga de Campeones, previsto el día 20 contra el Dinamo Kiev.



Para poder participar el 28 de octubre en el partido de "Champions" contra el Barcelona, Cristiano deberá entregar un test PCR negativo antes del 21 de octubre, como previsto por el protocolo UEFA.