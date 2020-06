Cristiano Ronaldo publica foto de su 'look' imitando a Cuadrado

El portugués Cristiano Ronaldo y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado dieron de qué hablar este lunes después que ambos deportistas publicaran una fotografía con el nuevo look del astro del fútbol europeo, con el cual, indirectamente, está imitando al jugador colombiano.

En la publicación que hace Cristiano, el jugador les pregunta a sus seguidores cómo les parece la manera de llevar su estilo, que además es comparado con el look de colombiano que es característico del deportista de nuestro país y que ahora esperan que el portugués pueda llevarlo también.

What do you think about my look like my brother Panita ?! 🤔🤪 pic.twitter.com/OUpYQApFfT