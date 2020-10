Cristiano Ronaldo y el emotivo mensaje de apoyo a Khabib de la UFC

La victoria de Khabib Nurmagomedoy el fin de semana pasado en la UFC 254 ante Justin Gaethje hizo que el portugués, Cristiano Ronaldo le enviara un emotivo mensaje a Khabib, debido a las declaraciones del ruso al finalizar la lucha.

En la pelea que se llevó a cabo en Abu Dhabi, Khabib anunció su retiro de los octágonos, ya que su padre había fallecido en el mes de julio, a casusa del Covid-19. Hay que resaltar que el mensaje de Cristiano no se hizo esperar y mediante sus redes sociales publicó la imagen del luchador y el mensaje: “Felicitaciones hermano! Tu padre está orgulloso de ti".



El mensaje del astro portugués se hizo viral gracias a los más de 241 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram por lo que no pasó por desapercibido. No obstante, hay que recordar que Ronaldo y Khabib llevan siendo amigos hace algunos años y por ende, el jugador de la Juventus estaba pendiente de las peleas del luchador ruso.



No obstante, el actual campeón Khabib obtuvo la victoria y logró un invicto de 29 fechas sin conocer la derrota. Además, retuvo el campeonato de peso ligero de la UFC gracias al nocout que le propinó a Justin Gaethje.



Por otra parte, Cristiano Ronaldo deberá aguardar un tiempo más para volver a los terrenos de juego, teniendo en cuenta que volvió a dar positivo en la prueba que se le realizó de Covid-19. El portugués estará ausente en el partido de este miércoles ante el Barcelona por la Champions League.