'Cucho' Hernández, elegido como el mejor jugador de Getafe en octubre

Juan Camilo Hernández ha sido elegido como el mejor jugador del Getafe del mes de octubre gracias a sus destacadas actuaciones en La Liga con el equipo español.

En medio de una conferencia tras haber recibido el galardón, el ‘Cucho’ Hernández destacó su versatilidad para aprovechar los espacios y el buen juego que imprime en los diferentes estadios de la liga española. “Me puedo desempeñar en varias posiciones y es importante ayudarle al equipo en muchas cosas y cada día trato de mejorar”, manifestó Hernández.



Le puede interesar: Ex representante de Griezmann ataca a Messi: "lo controla todo, es el emperador"



Por otra parte, el colombiano fue claro en resaltar que se deben mejorar algunas cosas para conseguir los objetivos trazados: "Siempre hay cosas por mejorar, cuando no te acompañan los resultados se mira más lo malo que lo bueno, pero contamos con un cuerpo técnico que sabe trabajar y seguiremos luchando y esperamos que los resultados buenos lleguen pronto”, agregó el jugador del Getafe.

Hay que recordar que Juan Camilo decidió quedarse en España y en las actuaciones que ha tenido con el Getafe ha sido titular en la mayoría de partidos y gracias al buen juego que imprime, el ‘Cucho’ ha logrado anotar un gol y asistir en dos ocasiones.



Vea también: Ancelotti defiende a James Rodríguez y le envía indirecta a Zidane



Por último, el ‘Cucho’ Hernández agradeció el apoyo recibido en su estadía en el club y desea que los resultados y buenas actuaciones lleguen pronto. “Gracias por el cariño y el apoyo que me han dado. Es un premio que lo recibo yo, pero es grupal. Espero aportar mucho más y que las buenas actuaciones lleguen acompañadas de buenos resultados”, finalizó el colombiano.