Cúcuta Deportivo no podrá jugar en el General Santander y se ahonda la crisis

"El 3 de septiembre se cumplió el plazo impuesto por la Superintendencia de Sociedades para la normalización del pasivo que a la fecha Cúcuta Deportivo, en cabeza de José Augusto Cadena, presenta ante el IMRD. A la fecha del 5 de septiembre el pasivo del equipo asciende a más de novecientos diez millones de pesos", señaló Montes.

El director del IMRD agregó que "Cadena se ha sustraído de manera injustificada en cumplir con las obligaciones del ente municipal y en virtud del incumplimiento se le solicitará al a coordinadora del grupo de acuerdos en insolvencias en ejecución de la SuperSociedades proceder de acuerdo al inciso cuarto del artículo 46 de la ley 1116 del 2006 el cual señala que si la situación es resuelta el juez del concurso confirmara la alternativa de solución acordada y el promotor cumple con lo acordado en la ley, pero en caso de no cumplir con lo pactado el juez del concurso determinara terminado el acuerdo de reorganización y ordena la apertura del proceso de liquidación judicial".

Además de la mencionada deuda con el municipio, a Cúcuta Deportivo se le presentó un nuevo problema y es que no podrá oficializar como local en el estadio General Santander ya que el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte no prestará el escenario, el cual entrará en proceso de remodelación de su grama.

Hace algunos días, José Augusto Cadena había hablado en el programa En La Jugada de RCN Radio en el cual dio su versión de los inconvenientes con respecto a la deuda que tiene con el municipio.

“Nosotros debemos 5.500 millones más la deuda con el instituto de deporte y la secretaria de hacienda de Cúcuta que rodea los 900 millones de pesos. Yo pensé que lo iban a entender por la crisis y no tuvimos un trato mejor para negociar. Pero nos obligan a pagar de inmediato el 24 de septiembre si no liquidan al equipo. Nosotros queríamos hacerlo por cuotas, pero no quisieron. Pero el caso es que ahora los accionistas debemos poner la plata para pagar y ahí podemos seguir con el acuerdo de la reorganización de la empresa como tal”, indicó.