Datos para entender la decisión del TAS que rechazó las pretensiones en el caso de Yuberjén Martínez

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) desestimó el recurso presentado el miércoles por el Comité Olímpico Colombiano contra la derrota de su boxeador Yuberjen Martínez en los Juegos de Tokio-2020, informó la federación colombiana de boxeo.

La demanda solicitaba al TAS que se revocara la decisión de los jueces de dar por perdedor a Martínez frente al japonés Ryomei Tanaka en el combate del martes de los cuartos de final del peso mosca (48-52 kg).

En contexto: Oficial: decisión del TAS sobre pelea de Yuberjén Martínez vs Tanaka en Tokio 2020

"El tribunal decidió desestimar nuestras pretensiones (...) En unos días nos mandarán el fallo argumentando los motivos", dijo el presidente de la federación de boxeo, Alberto Torres, en una videconferencia de prensa.

Sobre los motivos del TAS para desestimar el pedido de Colombia, se conoció que no hallaron argumentos válidos en la delegación nacional. Primero habló Yuberjén por videollamada ante la premura de la decisión y expuso sus argumentos como el directamente implicado.

Sin embargo, tuvieron un problema de procedimiento. Colombia reclamó ante el TAS según los reglamentos y estatutos que tenía la Federación Internacional de Boxeo (AIBA); pero debido a los escándalos en Río 2016, el propio Comité Olímpico Internacional tomó el control de los jueces en el boxeo y modificaron algunos sistemas de puntuación.

Lea además: Olímpicos: estos serían los jueces sancionados tras pelea Yuberjén Martínez vs Tanaka

Esto mostró que Colombia no tuvo los argumentos válidos para el reclamo, además se basaron en artículos de prensa y el video de Tanaka saliendo del ring en silla de ruedas, pero no haciendo énfasis en los detalles del combate donde reclamaron decisión injusta. Así las cosas, dijeron que no encontraron nada irregular más allá de un posible error de apreciación arbitral, descartando amaños o corrupción.

De esa manera, Colombia perdió definitivamente toda esperanza de medallas en el boxeo de Tokio 2020 y Yuberjén deberá pasar el trago amargo, enfocarse en el pugilismo profesional y pensar en las justas de París 2024.