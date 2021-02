¿David Ospina estará con la Selección Colombia para las Eliminatorias? Este es su parte médico

David Ospina prendió las alarmas en Nápoli el pasado sábado luego que se lesionara en el calentamiento previo al partido contra Juventus en el estadio Diego Maradona por la Serie A de Italia. El portero colombiano no jugó el partido y su equipo venció 2-1 a los turineses; sin embargo, la preocupación sigue ahí.

Este lunes el club emitió un corto parte médico sobre el colombiano: "David Ospina sufre distracción de primer grado en el aductor del muslo derecho" y más adelante él mismo explicó al detalle cómo se dio su lesión y lo que viene para él.

“Afortunadamente no fue tan grave, tengo una molestia en el aductor grado 1 y esperamos que en las próximas dos semanas pase este inconveniente y que ya podamos retomar los entrenamientos con Nápoli”, señaló en ‘Balón dividido’ de ESPN.

“Yo salgo a realizar el calentamiento normal, estoy en el trámite del calentamiento, todo iba muy normal y para entrar al camerino a cambiarme sentí que el aductor me tiró fuerte, como un pinchazo. Llamo a los médicos, me hacen los respectivos exámenes en el momento y se decide no arriesgar más pensando en una lesión de aductor más grave”, agregó sobre cómo se dio la situación.

Y cerró hablando sobre la relación con su entrenador: “Yo creo que desde que llega Gattuso al Nápoli lo primero es que te impresiona la manera de entrenar, porque cuando se te viene a la mente Genaro es que cuando era jugador fue muy de fuerza, quite y entrega rápida. Entonces tú te imaginas un fútbol más fuerte, pero él viene con la idea de jugar desde atrás manejando la pelota y en ese momento me sorprendió gratamente en los entrenamientos desde su idea de juego”.

Ospina no jugará contra Granada el jueves en la Europa League y tampoco el domingo frente a Atalanta. Él espera regresar a entrenamientos en dos semanas, aunque el tema podría tardar unos días más; esto también prendió las alarmas en la Selección Colombia pensando en la fecha FIFA de la última semana de marzo donde chocará frente a Brasil y Paraguay.