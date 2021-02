David Ospina quiere finalizar su carrera en Atlético Nacional

David Ospina sigue viviendo buenos momentos en el balompié europeo defendiendo los intereses del Nápoles y a pesar de la pequeña lesión que sufrió este fin de semana, está a la expectativa de seguir con la confianza del técnico Gattuso y completar más logros en su carrera deportiva.

El experimentado portero colombiano dialogó con ESPN y fue inevitable hablar de Atlético Nacional y su prometido regreso al club, probablemente para finalizar su exitosa carrera deportivo en algunos años, no por ahora.

“Acá (en Italia) sigo el fútbol colombiano cuando tengo la posibilidad y cuando el horario me lo permite, podemos ver los partidos y estamos ahí pendientes; sobre todo de Atlético Nacional, pero en general del fútbol colombiano”, señaló en primera medida.

“Creo que fue un buen comienzo para Nacional con nuevo entrenador y también vi el título del Medellín; yo creo que eso es muy importante en el FPC, para que sigan saliendo tantos talentos jóvenes y que le aporten a nuestra selección”, agregó.

“El aporte de jugadores de experiencia al FPC como Guarín y Uribe es bueno para que nuestra liga siga creciendo, porque afuera cada vez más hablan de los jugadores colombianos y eso es muy importante para que se sigan abriendo puertas y haya más jugadores colombianos en Europa”, subrayó Ospina.

Y cerró hablando de su vuelta al ‘verdolaga’: “Si volvemos a esa época de Atlético Nacional sería un sueño concluir mi carrera en el equipo del que soy hincha y que me dio la oportunidad de debutar como profesional, donde logré dos títulos y creo que me faltaron muchas cosas por hacer porque siempre he sido un afortunado y agradecido a los que me dan oportunidades y desde Nacional di el brinco a Europa rápidamente” y agregó “por eso le hago fuerza y siempre querré ayudar para que la institución siga creciendo y siempre estará en mi mente regresar a Colombia y concluir mi carrera en Nacional”.

También contó cuando estuvo cerca de jugar en Boca Juniors: “Cuando estaba en Nacional una de mis ilusiones era ir al fútbol argentino. En esos momentos yo estaba de la mano del ‘Chicho’ Serna que era mi empresario, tuvimos acercamientos con Boca y al final se dio la posibilidad de ir a Francia directamente, pero sabemos lo que es el fútbol argentino, lo que representa y la historia que tiene y yo nunca le cierro puertas a nada”.