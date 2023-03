Dayro Moreno graba video estrenando ropa y le dicen que parece una "tía"

Dayro Mauricio Moreno es uno de los jugadores insignias del fútbol colombiano, dado que en su carrera ha ganado ocho premios al máximo goleador del torneo, dos con Once Caldas, dos con Millonarios, tres con Atlético Nacional y uno con Atlético Bucaramanga.

Actualmente no vive un gran momento con el Once Caldas, pero nadie pone en duda su poder goleador, así como nadie duda de las situaciones que rodean a Dayro Moreno en aspectos extra futbolísticos.

Fiestas, vida nocturna y algunos escándalos le impidieron brillar aún más. El mismo delantero reconoció que su carrera como futbolista profesional pudo haber sido mejor, hasta el punto de estar a la altura de lo logrado por James Rodríguez y Radamel Falcao García.

"Si hubiera tenido un poquito más de orden en mi vida hubiera triunfado como James y Falcao. Uno no puede llorar sobre la leche derramada. Soy agradecido por dejar una huella en el fútbol colombiano, es orgullo muy grande. Cuando me retire van a decir que soy el máximo goleador, el que tiene más botines".

El 'bailecito' de Dayro

En los últimos días se viralizó un video del goleador en una de sus peculiares facetas. Moreno grabó un video para promocionar la ropa en Bucaramanga con "ropa super super original", según palabras del artillero, que al final termina bailando al son del reguetón de 'Dayro Moreno'.

Los comentarios del peculiar video no se han hecho esperar: "Jajajaja Dayro es quizá el futbolista más guiso de toda la historia del fútbol colombiano. Es que no se me ocurre otro de verdad", "Lo que tiene de goleador, le falta en saberse vestir", son solo algunos de los comentarios.

A continuación el peculiar video: