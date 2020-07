Debe primar el fútbol y no una persona en la Dimayor: presidente de Santa Fe

El presidente de Santa Fe, señaló que "nadie puede dejar de participar en los torneos que realiza la Dimayor" y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), porque se estaría violando la reglamentación interna y los códigos disciplinarios.

En ese sentido, destacó que “la ley y los estatutos no lo permite. Armar otra liga sería violar totalmente los estatutos de la Dimayor y la Federación. Uno no puede ir en contra de las normas y la ley. El articulo 108 del Código Único disciplinario, dice claramente que quien participe en actividades que no estén autorizadas debe ser disciplinado”, dijo.

Luis Eduardo Méndez quien forma parte de los dirigentes que están de acuerdo con la salida de Jorge Enrique Vélez de la Dimayor, aseguró que “nosotros simplemente debemos esperar a la decisión de Vélez y si presenta su renuncia, deben salir varios candidatos y que nos den la posibilidad de escoger el nuevo presidente de la Dimayor”.