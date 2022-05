Definidas las llaves de cuartos de final de la Liga Femenina 2022

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano realizó este martes 10 de mayo el sorteo para conocer las llaves se cuartos de final de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022.

América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín, al ocupar las primera cuatro posiciones de la fase todos contra todos, fueron sembrados como cabeza de serie.

Llaves de cuartos de final de la Liga Femenina:

Llave A: Junior FC vs América de Cali

Llave B: Llaneros FC vs Independiente Santa Fe

Llave C: Millonarios FC vs Deportivo Cali

Llave D: Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

Los partidos de ida se disputarán entre el 14 y 15 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta serán programados para el 18 del mismo mes.

América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín comenzarán sus respectivas series en condición de visita y buscarán la clasificación en casa.

Así serán los cruces de semifinales:

Ganadores: Llave A vs Llave D

Ganadores: Llave B vs Llave C