Denuncian estafa a jugadores que soñaban con llegar a clubes del fútbol colombiano

En medio de la emergencia sanitaria por cuenta de las pandemia de la Covid-19 se han revelado algunos casos de intentos de estafa a varios deportistas colombianos que, motivados por la ilusión de jugar en un equipo de primera división en Colombia han desembolsado grandes sumas de dinero para que ese sueño se convierta en una realidad.

Las denuncias están direccionadas contra Francisco Javier Ramírez Echavarría, quien se desempeñó como utilero en el Cortuluá, equipo profesional de segunda división en Colombia, y que estaría engañando a los deportistas para llevarlos a los clubes más importantes de Colombia.

Uno de los casos más recientes se presentó con Marcela* (nombre cambiado de la jugadora para proteger su identidad) quien confirmó que le hizo una serie de consignaciones a Ramírez Echavarria luego que este le prometiera jugar profesionalmente en la liga femenina.

Según confirmó Marcela*, fueron en total tres consignaciones que ella realizó por $250.000, $600.000 y dos millones de pesos. Recuerda que Ramírez le señaló que él tenía influencias para que jugara en equipos como Atlético Nacional y Sportivo Limpeño de Paraguay.

En diálogo con Fémina Fútbol, la deportista confirmó que él tenía dos ofertas listas para que ella pudiera llegar al fútbol femenino, pero para cada oportunidad pedía una transacción distinta.

"Me dijo fue que me tenía dos ofertas que a cualquiera de las dos no llegaba a hacer pruebas sino con contrato directo. Una era afuera pero era para irme esa misma semana, tenía que darle 2 millones, le pregunté que a cuál equipo y me dijo Limpeño. Que me iban a pagar aproximadamente 3.000 US libres. Yo le dije que era muy tentador pero no podía porque no tenía todo ese dinero y porque yo tenía que organizar cosas en mi casa para poderme ir", aseguró la deportista.