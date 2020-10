Deportes Tolima no hará uso de compra por Jonathan Marulanda

Deportes Tolima se mantiene como líder de la Liga BetPlay Dimayor 2020 al registrar 31 unidades luego de ocho victorias, siete empates y ninguna derrota. Gran parte del buen rendimiento del conjunto ibaguereño se debe al equilibrado equipo que supo conformar Hernán Torres en el cual mezcla la juventud y experiencia de sus jugadores, además de la habilidad individual de algunos elementos.

Uno de los futbolistas que se ha destacado es el lateral derecho de 24 años Jonathan Marulanda Vásquez, quien en lo que va del campeonato ha participado en 12 partidos, todos como titular.

Marulanda, de 24 años, llegó a Tolima en enero del 2020 después de brillar en 2018 con Leones, club dueño de sus derechos deportivos, y de tener buenas actuaciones con Deportivo Independiente Medellín en 2019.

El conjunto 'vinotinto' cuadró un contrato en condición de préstamo con opción de compra, la cual no hizo efectiva, según indicó el mismo jugador en diálogo con la prensa.

"Los negocios son claros y por medio del dueño de mis derechos deportivos se tiene muy claro que la opción se cerró, no sé que piense el senador. Yo hablé con él y las cosas me las dijeron claras, solo puedo decir que en diciembre termino y ya está por que opción de compra en diciembre no hay. El papel está firmado para el 30 de agosto y no se cuadro nada. No me las puertas por que estoy cómodo y tranquilo, pero ahora pienso en terminar el año", dijo Marulanda.

Tras conocerse de la posible no continuidad del zaguero en Deportes Tolima, el periodista Julián Capera reveló que Atlético Nacional y Junior de Barranquilla estarían interesados en el jugador, por lo que se disputarían un traspaso para el próximo año.