Desde 2009 la Selección Colombia no recibía más de tres goles en dos partidos oficiales

La Selección Colombia registró una lamentable actuación en su visita a Ecuador en Quito por la cuarta fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 al recibir cuatro en solo los primeros 45 minutos del encuentro.

Esta presentación del combinado nacional prendió las alarmas con respecto al rendimiento y actitud de los jugadores teniendo en cuenta el principalmente objetivo que es clasificar a la Copa del Mundo.

A pesar de lo sorprendente, lo sucedido en la doble jornada de Eliminatorias (Vs. Uruguay y Vs. Ecuador) no es la primera vez en la que Colombia recibe tres o más goles en dos partidos oficiales.

Y es que el 10 de octubre de 2009, en el clasificatorio para Sudáfrica 2010, Colombia perdió 2-4 ante Chile (fecha 17) como local y una jornada después, el 9 de septiembre de 2009 cayó 3-1 frente a Uruguay(fecha 16) como visitante.

Estas dos fechas fueron consecutivas a pesar que en el medio se disputó un partido amistoso.

Por otro lado, Colombia también sufrió estrepitosas goleadas con marcador de 4-2 y 5-0 ante Argentina y Paraguay, respectivamente, pero en esta ocasión por la Copa América del 2007.

Estas son las recientes goleadas, entre juegos oficiales, de Eliminatoria, Copa América, que ha sufrido Colombia:

13 de noviembre del 2022 - Colombia 0-3 Uruguay (Eliminatoria)

15 de octubre de 2019 - Argelia 3-0 Colombia (Amistoso)

15 de noviembre de 2016 - Argentina 3-0 Colombia (Eliminatoria)

13 de octubre de 2015 - Uruguay 3-0 Colombia (Eliminatoria)

10 de octubre de 2009 - Colombia 2-4 Chile (Eliminatoria)

En el medio hubo un amistoso.

9 de septiembre de 2009 - Uruguay 3-1 Colombia (Eliminatoria)

9 de octubre de 2008 - Chile 4-0 Colombia (Eliminatoria)

2 de julio de 2007 - Argentina 4-2 Colombia (Copa América 2007)

28 de junior de 2007 - Paraguay 5-0 Colombia (Copa América 2007)

2 de junio de 2007 - Colombia 1-3 Uruguay (Amistoso)

1 de junio de 2006 - Alemania 3-0 Colombia (Amistoso)

9 de marzo de 2005 - Uruguay 3-2 Colombia

20 de julio de 2005 - Colombia 2-3 Panamá (Copa de Oro)