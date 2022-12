Desde Brasil recuerdan polémico momento de Pelé: "El universo ya se lo está cobrando"

Pelé sigue hospitalizado en São Paulo y parece que su estado de salud cada hora es peor, por lo que el mundo está atento a lo que pueda pasar, eso, mientras toda su familia está reunida acompañándolo.

Tras esa situación, muchos medios brasileños han estado informando constantemente lo que sucede, pero parece que no a todos les conmueve la situación, al menos eso fue lo que mostró la periodista Sonia Abrão, quien en el programa 'A tarde e sua' de 'RedeTV', revivió un polémico pasado del exjugador.

"Él puede estar cosechando lo que sembró" inició diciendo la mujer, quien después amplio la información y sentenció el sufrimiento por su enfermedad.

"Yo no consigo, lo juro, sentir mucho dolor por Pelé. Lamento y no quiero que le pase a ningún ser humano, pero la crueldad que él fue capaz de cometer con su hija, quien no tenía un problema de movilidad, que tenía un problema de estar en sus últimos días de vida, ella tenía un cáncer extremadamente agresivo, ella pidió para ver a su papá, para hablar con él por lo menos por teléfono, y él no hizo eso. Entonces yo no consigo conmoverme con su sufrimiento".

Finalmente, la comunicadora agregó: "A quien tiene coraje de hacer eso, claro que el universo le va a cobrar el precio, yo creo que a él el universo ya se lo está cobrando".

Tras sus declaraciones, la mujer encendió la polémica en Brasil, pues aunque muchos lo ven como el 'Rey' del fútbol, otros desconocen su faceta como padre, la cual siempre ha sido muy criticada.