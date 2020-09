Dimayor debe decidir si Dayro Moreno puede jugar contra Atlétco Nacional

Colprensa - Once Caldas

Dayro Moreno, Once Caldas.

Sin lugar a dudas, el mejor fichaje de la Liga Betplay, al menos desde lo mediático y los números, fue el regreso de Dayro Moreno al Once Caldas luego de algo más de un año en el fútbol argentino defendiendo los intereses de Talleres de Córdoba.

El delantero colombiano se quedó sin equipo y, a pesar de varias ofertas en otros clubes del FPC, cumplió su promesa de regresar al Once Caldas, club del que es hincha y donde tuvo los primeros años de su carrera deportivo. Inicialmente estará hasta diciembre, pero se espera extensión de contrato según los resultados del albo.

Sin embargo, Dayro tiene un problema entre manos. Aún o se sabe si pueda jugar este viernes contra Atlético Nacional e, incluso, si lo pueda hacer en la siguiente jornada de la Liga Betplay. Todo esto por una sanción que tendría pendiente, precisamente por un hecho ocurrido vistiendo la camiseta de Nacional.

En el torneo del segundo semestre de 2018, Dayro fue expulsado tras agredirse en el campo con su compañero Jeison Lucumí vistiendo la camiseta de Nacional, luego provocaron un bochornoso incidente donde casi se van a las manos y antes eso Dimayor tomó la decisión de sancionarlo con tres fechas.

Sin embargo, Dayro fue despedido del club dos días después de lo sucedido por lo que sobre el papel no habría cumplido esa sanción. No obstante, Once Caldas se apega a un parágrafo del reglamento donde se entendería que ya las habría cumplido porque igual el torneo siguió su curso y será Dimayor la que defina el caso en las próximas horas.

En caso que aún no haya cumplido sus tres fechas de sanción, Dayro ya habría pagado la primera en el duelo contra Millonarios donde no estuvo, el partido con Nacional sería la segunda y Alianza Petrolera sería el tercer cotejo para quedar habilitado de cara a la fecha 12 vs Pereira.

Además, Once Caldas también está pendiente de recibir el transfer internacional del futbolista para que en cualquiera de los casos esté habilitado para competir en el FPC.