Dimayor respondió a reclamo del Tolima para reclamar el partido de la final contra Nacional

Atlético Nacional y Deportes Tolima disputaron el pasado miércoles 22 de junio la ida de la final de la Liga Betplay del primer semestre, dejando un marcador final de 3-1, en una serie que tendrá definición el próximo domingo en el estadio Manuel Murillo Toro.

Sin embargo, cuando estaba en juego la primera mitad, la cuenta de Twitter del conjunto ibaguereño hizo público que el plantel se encontraba disputando el partido "bajo protesta", dada la presunta indebida inscripción del volante Giovanni Moreno.

Así las cosas, con el duelo concluido, firmándose la remontada del conjunto antioqueño gracias a los goles de Yersson Candelo y de Andrés Felipe 'Rifle' Andrade, dejando un 3-1, el Deportes Tolima oficializó que interpondría un recurso ante Dimayor.

Pues el conjunto ibaguereño solicitó que se le atribuyeran los tres puntos bajo un marcador de 3-0 en vista de que Moreno debió cumplir sanción tras gestos de provocación a la hinchada de Millonarios por cuadrangulares.

No obstante, la sanción fue levantada, y no había ningún inconveniente para que el '70' se hiciera presente en el juego, y esto fue ratificado con la respuesta de la Dimayor ofrecida este viernes 24 de junio.

Qué respondió Dimayor tras la demanda de Tolima en la final con Nacional

La Dimayor falló en contra del Deportes Tolima, pues decidió "no conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión por no acreditarse ninguno de los supuestos establecidos en el inciso 2, artículo 171 del CDU de la FCF.Y por lo tanto se rechaza por improcedente el recurso de apelación y no se le dará trámite".

Así las cosas, la gran final del fútbol colombiano continúa con un 3-1 parcial en favor de Atlético Nacional previo a la vuelta que se cumplirá el domingo 26 de junio en el estadio Manuel Murillo Toro desde las 7:00 p. m. (hora de Colombia).