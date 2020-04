Dimayor se refiere a empresa que haría pruebas de COVID-19

Frente a los interrogantes surgidos alrededor de la empresa Athletics and Health Solutions Inc. para realizar las pruebas de Covid-19 en los diferentes torneos oficiales del fútbol colombiano, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, aseguró que la adjudicación de los contratos aún no se ha llevado a cabo por parte del organismo, señalando que primero debe haber el aval del gobierno nacional.

El directivo agregó que dicho contrato se celebrará, una vez la Asamblea de clubes miembros de la División Mayor del Fútbol Colombiano, apruebe la propuesta que mejor se acomode a los lineamientos sanitarios y financieros de la entidad. Si bien no se habló de corrupción en la información publicada por Antena 2 el viernes pasado, Vélez alegó en entrevista con El Tiempo que, por el momento, no hay un contrato firmado, "ni se ha aprobado que empresa alguna vaya a realizar ese tipo de pruebas”.

“El protocolo (enviado al Ministerio del Deporte para el reinicio del fútbol profesional) tiene dos partes, una médica y una logística. La médica fue elaborada por los directores médicos de la Federación y el Ministerio del Deporte (Doctores Gustavo Pineda y Mauricio Serrato), y la parte logística en su totalidad fue por la Dimayor. Fuimos asesorados por una compañía que me buscó. Es una compañía que hace lo mismo para diferentes torneos y eventos”, explicó Vélez en la conversión.

Del mismo modo, el presidente de la Dimayor habló de las dudas que hay con la empresa Athletics and Health Solutions Inc. y su constitución ante las autoridades canadienses. Para Vélez, es normal que dicha compañía no tenga un récord de registros ya que se creó para enfrentar una crisis que hasta hace unos meses no se advertía. “Eso es como si por ejemplo Coomeva o cualquiera de estas empresas crean una compañía nueva en este momento para tratar los temas del coronavirus. Dicen que es ficticia, pero no. Es una empresa nueva porque la vieja creó su dependencia para estos temas. No hay corrupción. Si no hay plata si no se ha aprobado nada”, manifestó.