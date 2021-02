Director de Atlético Nacional, satisfecho con el rendimiento de sus jugadores

Luego de la victoria de Atlético Nacional ante Chicó, el técnico Alexandre Guimaraes quedó satisfecho con el trabajo de los jugadores verdolagas, quienes cumplieron con el plan trazado, según comentó el propio estratega. Lo anterior, más allá que la apertura en el marcador tardó en llegar para finalmente imponerse en el Atanasio Girardot.

“Lo que necesitamos es la continuidad de los partidos para ir logrando esa solidez. Esa idea nos ha servido mucho para ir viendo una evolución de lo que queremos hacer con este grupo de jugadores, pero lo más importante es que los futbolistas de Atlético Nacional están totalmente comprometidos con lo que queremos hacer. Tenemos muy claro lo que estamos haciendo”, destacó Guimaraes, quien en las últimas dos semanas ha recibido cuestionamientos por el estilo de juego del cuadro antioqueño.

“Hoy el equipo demostró fortaleza mental para saber que estábamos generando y no lográbamos el gol que nos merecíamos. Eso fue algo muy importante para este grupo de jugadores. El portero de ellos estuvo muy bien, pero más allá de eso, el equipo en todos los partidos ha hecho lo que hemos pedido y hoy no fue la excepción. Independientemente del rival, lo que me interesa es ir viendo los avances que hemos tenido, cada partido es una historia diferente”, agregó el entrenador.

Con la victoria ante Chicó, Atlético Nacional sumó su tercer triunfo en la actual Liga Betplay con 10 puntos en su haber. El próximo compromiso será frente al Once Caldas en el estadio Palogrande Manizales y está pactado para el 16 de febrero a las 8:00 pm. Luego, en la fecha 7, recibirá al América de Cali en el Atanasio Girardot.