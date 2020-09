Djokovic es descalificado del US Open por golpear una jueza

El número uno mundial, Novak Djokovic, fue descalificado este domingo del Abierto de Estados Unidos por golpear con la pelota a una jueza de línea después de un juego de los octavos de final contra el español Pablo Carreño.

Frustrado después de perder su servicio ante Carreño, que daba ventaja 6-5 al español en el primer set, Djokovic sacó una pelota del bolsillo y la lanzó hacia la pared, golpeando, de forma aparentemente involuntaria, en el cuello a una jueza de línea, que cayó al suelo dando un grito de dolor.

Al ver que la había golpeado, Djokovic pidió rápidamente disculpas y corrió a ver el estado de la jueza, que tuvo que recibir atención médica sobre la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows.

Djokovic conversó con los oficiales del juego durante varios minutos, en los que les pidió que le aplicarán algún tipo de sanción diferente a la descalificación, pero finalmente los oficiales aplicaron el reglamento y Carreño avanzó a los cuartos de final del Grand Slam de Nueva York.

Minutos antes en ese mismo juego, Djokovic había sufrido un golpe en el hombro izquierdo al resbalar y caer en mala posición tratando de devolver un ajustado disparo de Carreño. Tras recibir atención, Djokovic volvió a la cancha para acabar perdiendo el juego y cometer luego el incidente con la jueza.

De esta forma, Djokovic no podrá sumar en Nueva York su 18º título de Grand Slam, que le hubiera acercado a los registros de Rafa Nadal (19) y Roger Federer (20), y también perdió su imbatibilidad en la temporada 2020, en la que sumó 26 victorias consecutivas hasta este domingo.

Carreño jugará contra el ganador del cruce del domingo entre el belga David Goffin, séptimo sembrado, y el canadiense Denis Shapovalov.

"Es muy desafortunado pero hay una regla en vigor sobre esto", dijo el alemán Alexander Zverev sobre Djokovic tras ganar su partido de octavos de final. "Los supervisores solo hicieron su trabajo. Fue bastante desafortunado para Novak, debe estar bastante decepcionado".

Zverev, quinto sembrado, ganó su cruce de octavos ante el español Alejandro Davidovich (99 de la ATP) por 6-2, 6-2 y 6-1 en solo una hora y 34 minutos de juego.

"Tengo cosas que trabajar pero estoy en cuartos de final y eso solo puede ser algo bueno", recalcó Zverev, primer tenista alemán en alcanzar los cuartos del US Open desde Tommy Haas en 2007.

En la carrera hacia el primer título de Grand Slam de su carrera, 'Sascha' jugará los cuartos de final contra el ganador del cruce del domingo entre el australiano Jordan Thompson y el croata Borna Coric.

Davidovich, de padre ruso y madre sueca, era el primer español que alcanzaba los octavos de final de un 'Major' con 21 años desde Rafa Nadal pero el domingo fue avasallado desde el arranque por Zverev, que se aprovechó de su gran superioridad en el servicio (18 'aces' por 2 de su rival).

El alemán solo necesitó de 58 minutos para llevarse los dos primeros sets ante Davidovich, quien tuvo problemas en el tobillo derecho que le impidieron competir en la tercera manga.

Djokovic just hit a lines person in the neck with an errant ball after losing a point. And I think he knew it. Yikes. pic.twitter.com/05iVUtpQ0Z