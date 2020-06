Djokovic y la fiesta que desató el contagio de coronavirus

La polémica realización del Adria Tour, evento organizado por el tenista número uno del mundo en la actualidad, el serbio Novak Djokovic, levantó la polémica en el mundo entero y generó la molestia de varios sectores del deporte, considerando que, además de poner en riesgo la salud de los participantes, se estaba poniendo en riesgo el reinicio de una temporada de uno de los deportes considerados de bajo riesgo.

Sin embargo, durante la última semana no solo se jugó tenis, pues a su particular certamen, Djokovic sumó una celebración con todos los presentes y en un recinto cerrado, sin considerar ninguna medida, saltó, bailó, festejó y abrazó a todos los que pasaban cerca de él, siendo esta celebración uno de los principales focos de contagio que este martes terminó con el número uno del ranking mundial contagiado, luego de que se anunciaran los positivos de sus entrenadores, tres compañeros más, sus esposas y algunos otros colaboradores de los tenistas.

La situación, a todas las luces, resulta como un gran descuido del nacido en Belgrado, pues más allá de ignorar los pedidos de las autoridades de salud, se atrevió a afirmar que su país es distinto, que su situación no era la misma de América o del Reino Unido, algo que terminó pasándole factura luego de unos días y que este martes, con una nueva confirmación tras el último test, lo pone en la cuerda floja para enfrentar el reinicio de la temporada.

Tras la noticia, son varios los tenistas que han manifestado su preocupación y se espera a conocer qué pasará con los torneos planeados, pues estos contagios aumentan el temor del regreso y no se sabe qué hará la ATP que tenía planeado el retorno en Washington, dentro de poco más de un mes.

Prayers up to all the players that have contracted Covid - 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ - this takes the cake. https://t.co/lVligELgID