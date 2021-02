Donovan Solano, en el top 10 de los mejores segunda base de las Grandes Ligas

El beisbolista colombiano Donovan Solano brilló en la temporada 2020 con la organización de los Gigantes de San Francisco al ganar el Bate de Plata que lo consolidó como el mejor segunda base de la Liga Nacional en lo que respecta a la labor ofensiva.

Este martes 2 de enero, el pelotero barranquillero fue nuevamente destacado al ser incluido por MLB Network en el top 10 de los mejores segunda base de la anterior campaña en la MLB. Solano, que fue ubicado séptimo, superó Chris Taylor (Dodgers de Los Ángeles), José Altuve (Astros de Hosuton) y Ozzie Albies (Bravos de Atlanta) que fueron clasificados octavo, noveno y décimo respectivamente.

Lea también: Donovan Solano, entre los jugadores que "saltaron al estrellato" en el 2020 en las Grandes Ligas

Here's how the top 2B in the game stack up! #Top10RightNow pic.twitter.com/QCdq5iC9hG