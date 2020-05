Drogas y escándalo, así fue la noche en la que Mike Tyson mordió a Holyfield

Tras el anuncio de un nuevo combate entre Mike Tyson y Evander Holyfield, el recuerdo del histórico episodio presentado en el MGM de Las Vegas en 1997 resulta difícil de pasar por alto. El 28 de junio del mencionado año, los boxeadores se encontraron para una revancha pactada luego del nocaut técnico sufrido por Tyson en noviembre de 1996, sin embargo, la noche no terminó de la mejor manera y lo acontecido empezaría por marcar el principio del fin de la carrera de quien fuera campeón mundial y considerado como uno de los mejores peleadores de la historia.

En medio del tercer asalto, después de haber recibido un cabezazo por parte de Holyfield, Tyson y su rival se encontraron enlazados y lo único en lo que pensó el nacido en Brooklin, Nueva York, fue en morder la oreja del vigente campeón, a quien le arrancó dos centímetros de cartílago que posteriormente fueron escupidos en medio del cuadrilátero entre una gran cantidad de sangre que brotaba de la oreja abierta de Holyfield.

Años más tarde, Mike, justificó la acción asegurando que todo se había producido a causa de las drogas y aunque se disculpó por lo hecho, para ese momento parecía imposible que volviera a pelear tal como se lo ha visto en los últimos días. "Fueron las drogas. Solo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios, pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que hice, muy mal. Me volví loco", sentenció en entrevista con el medio británico 'The Guardian', en 2010.

Surgido con base en la necesidad, Tyson fue campeón del mundo por primera vez en 1986, cuando apenas tenía 20 años, ganó varios millones de dólares que despilfarró en medio de un mundo complicado que nunca le dio la mano y se vio envuelto en otros escándalos como los seis años de cárcel a los que fue condenado en 1991 por violación de la modelo Desirée Washington.

En 2002 Tyson perdió con Lenox Lewis y en 2005 decidió dar un paso al costado tras la derrota con Kevin McBride, sin embargo, todo indica que varios años más tarde, recuperado de esas adicciones y cuando parece ser mucho más estable en todo sentido, volverá a tener una revancha contra el mencionado Holyfield.