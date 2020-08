Duque entró a terciar por el nuevo presidente de la Dimayor

Iván Duque, expresó su simpatía por la candidatura del principal opcionado a ejercer el cargo de presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, dos semanas después de la salida del entonces encargado, Jorge Enrique Vélez. El primer mandatario no tuvo duda en dar su visto bueno si Fernando Jaramillo se convierte en el máximo dirigente de la Dimayor.

Vea también: "Como van las cosas el fútbol colombiano volvería en octubre"

Cabe recordar que desde un principio, el gobierno nacional mostró su inclinación hacia la candidatura de Jaramillo meses antes de la partida de Jorge Enrique Vélez, quien venía siendo cuestionado desde varios frentes, entre otras por su mal manejo en la relación con el Ministerio del Deporte durante toda la cuarentena.

Ahora, a dos días de la elección del nuevo presidente de la Dimayor, Iván Duque no tuvo duda en expresar su apoyo hacia el candidato que tiene el respaldo de los principales equipos del fútbol colombiano. Jaramillo, quien viene la empresa privada, destapó sus cartas y espera que en la asamblea del próximo jueves su nombre sea oficializado para ocupar el cargo de presidente.

Fernando Jaramillo, quien fue miembro de la junta directiva de Azul y Blanco S.A., dueña de la ficha de Millonarios FC, tiene como propósito unir a todos los equipos del balompié nacional para, de esa manera, poder perfilar el reinicio de la liga colombiana luego de la para obligada a mediados de marzo.

Le puede interesar: Transparencia e independencia, principales promesas de Fernando Jaramillo

"No me siento triunfalista, creo falta mucho trecho y hay otros candidatos", dijo Jaramillo en entrevista con Planeta Fútbol de Antena 2: "La Dimayor se debe tratar como un gremio. Un gremio con autoridades locales, patrocinadores y mucho más. Se tienen que cuidar los patrocinadores porque este momento es difícil para la humanidad. Definir cómo tratar este momento no le corresponde a un equipo, los 36 equipos que deben trabajar unidos e impulsar el fútbol para el mismo lado. Hay que trabajar para todos y no para pocos".