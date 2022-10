Duro mensaje de Jorge Luis Pinto a los jugadores del Cali: no acolitará la pereza ni displicencia

El entrenador santandereano Jorge Luis Pinto fue presentado este martes 4 de octubre como nuevo director técnico de Deportivo Cali en una rueda de prensa oficial, que se desarrolló en la sede del club 'azucarero' después de que dirigiera su primera práctica.

Durante el evento, a Pinto se le consultó sobre cómo cambiarle el chip a los jugadores, teniendo en cuenta que al parecer se habrían acostumbrado a perder, debido al pésimo año del equipo. En su respuesta, el estratega dio algunos detalles de la metodología de trabajo que implementará y les dejó un mensaje a los futbolistas.

"El cambio de chip lo dará el trabajo. Mi trabajo modifica cómo lo he hecho en otro equipos. Hay que cambiarles la mente. Se han perdido partidos por descuidos que por capacidad. En el partido no pueden equivocar ni puede haber falta de concentración. El que no corra, no meta y sienta la camiseta no va a poder jugar", afirmó.

El técnico santandereano también explicó cómo trabajará en el carácter y en la relación con Teófilo Gutiérrez.

"Hablaremos con él, no he tenido el tiempo suficiente. Vamos a tener diálogos con él y otros jugadores por otros motivos. El cambio tienen que saberlo entender y ser receptivos".

Pinto aclaró porqué decidió asumir el reto en el final del 2022 y no esperar hasta el inicio de la temporada 2023. Además, se refirió cómo afrontar el descenso el otro año.

"Fue un pedido del presidente por el momento que se está viviendo. Creí conveniente llegar para conocer a los jugadores, competir y verlos. El cambio va a ser más fácil para el año entrante. También vamos a mirar algunos jugadores para poder elegir, hay que tener un grupo corto de 25 o 28 jugadores y saber las necesidades más importantes. Evitaremos el descenso preparando un buen equipo, que compita y determinando las posición a reforzar para levantar el nivel".