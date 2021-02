Duván Vergara no tiene ningún afán de salir del América de Cali

Luego de pagar las dos fechas de sanción por el controvertido video que se grabó en la celebración de la estrella 15 donde Duván Vergara, Yesus Cabrera y Marlon Torres son los principales autores; la estrella del conjunto ‘escarlata’, Duván Vergara, regresa a la convocatoria de América de Cali para disputar el compromiso ante Atlético Bucaramanga por la fecha 4 de la Liga Betplay.

Tras su retorno al equipo, el atacante señaló que estar bajo la batuta del entrenador Juan Cruz Real en el equipo caleño siempre lo motiva: “no necesito competencias en sí para vestir esta camiseta (América) y estar motivado, así sea un partido amistoso lo juego, obviamente un aliciente más jugar (la Copa) Libertadores y todas las competencias, estar siempre allí con el equipo y sí han llegado varias cosas, pero no han llenado las expectativas de nosotros y tampoco tenemos afán de salir, estoy contento acá, estoy feliz con esta institución, con toda la hinchada que me quiere”, dijo el delantero en la rueda de prensa previa al partido.

Y es que en los últimos días se había especulado que Vergara saldría del bicampeón de Colombia, luego de recibir ofertas de Brasil, Estados Unidos, México, Portugal, el mismo jugador pretende seguir cosechando triunfos con el elenco ‘escarlata’: “somos los actuales campeones, necesitamos ratificar eso y muy contento por volver. Espero esto con ansias, si en un futuro llego a partir lo haré con mucha humildad y si me quedo, voy a ser como siempre lo hago, sudando la camiseta del club que más quiero en este momento”

Por otra parte, Vergara jugará el primer partido oficial de este 2021 por lo que se siente contento de regresar para darle una mano al plantel americano que no la pasa bien en la tabla de posiciones: “la verdad estaba esperando con ansias este momento, poder aportarle al equipo como siempre lo he hecho, con humildad, esperemos que mañana sea un día increíble para mis compañeros y mi persona, obvio que siempre quiero ser titular, reitero que cuando llegué y es un lema que tengo, que sean cinco (minutos), medio tiempo o 90 siempre doy lo mejor de mí”, finalizó el extremo izquierdo.