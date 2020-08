Duván Vergara y la posibilidad para que siga en el América de Cali

América de Cali sigue pendiente de resolver algunos detalles en su plantilla de jugadores para el reinicio de la Liga Betplay y uno de los temas que más genera incertidumbre es el del atacante Duván Vergara, quien tiene algunas ofertas en el exterior, pero todavía no se llega a un acuerdo y, contra todo pronóstico, podría quedarse en América.

Para hablar más del tema, el director deportivo del América de Cali habló en el programa ‘La Hora Sensacional del Deporte’ y dio algunos detalles de cómo va la negociación y por qué el jugador podría quedarse en el FPC.

“Propuestas como tal (por Vergara), la verdad yo no sé. Eso es algo que llevan el empresario y Tulio (Gómez), pero en los últimos días no me han dado novedades al respecto, por lo tanto, yo entiendo que todavía no hay nada”, señaló en primera medida el directivo.

“Mucha gente ha preguntado, creo que había algo más en Alemania, pero por ahora nada se ha dado y nosotros estamos encantados que se quede con América para la Copa Libertadores”, agregó el español quien busca regresar con prontitud a Colombia.

Y cerró hablando de por qué no se ha dado el tema: “El que se quiera llevar a Duván Vergara tiene que venir con un buen dinero, sino, nosotros estamos contentos con él. Debe llegar una oferta seria en lo económico y deportivo, entonces el tema de la pandemia no ha ayudado a que avance el tema de Vergara y en general este ha sido un mercado de fichajes dado a la baja en todo el mundo”.

Cabe señalar que, días atrás, el empresario del jugador manifestó que mínimo esperaba una oferta de 5 millones de dólares por el jugador; sino, prefería que se quedara en América para la Copa Libertadores y así tener más vitrina internacional.