Duván Zapata sigue en la mira del Atlético de Madrid

Los números del delantero colombiano Duván Zapata con el equipo italiano (Atalanta) en la temporada 2020-2021 son sorprendentes y es por eso que su nombre sigue sonando en La Liga Santander (España).

Y es que el equipo que no ha dejado de poner los ojos sobre el ‘Toro’ ha sido Atlético de Madrid, en cabeza de su director técnico, Diego Simeone, quien le ha venido poniendo la ‘lupa’ en los partidos que ha disputado en lo corrido de esta temporada.

Según el medio italiano ‘Calciomercato’, Simeone estaría interesado en poder dirigir al atacante colombiano; sin embargo, -hasta el momento- deberá esperar, ya que al inicio de campeonato se sumó el uruguayo Luis Suárez, proveniente del Barcelona.

"Diego Simeone es el entrenador que más aprecia a Zapata a nivel internacional. Es un gran fanático del colombiano, le gustaría tenerlo con él, pero es una inversión complicada en estos momentos. Especialmente en el mismo verano cuando Luis Suárez llegó gratis. Es una cuestión de gustos. Y ahora Atalanta disfruta de él. Tiene alma, corazón y meta. Justo como le gusta a Gasperini", informó el medio italiano, Calciomercato.

En los compromisos que ha disputado Zapata, ha venido siendo figura partido tras partido, sobretodo en la Champions League en donde ha marcado tres goles, con asistencia incluida, que lo ubica como uno de los delanteros referentes para las defensas rivales en la competición europea.

No obstante, el nivel de Duván no solo es en la Champions, sino que también en la Serie A en donde ha convertido 2 dianas y ha puesto 3 asistencias a gol por lo que el delantero empieza a subir su precio en el mercado de transferencias e ilusionarse con poder llegar a un grande de Europa, ya que en el último periodo de pases no se dio por el valor en el cual fue tazado.